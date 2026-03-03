Размер шрифта
ВСУ атаковали один из российских регионов с помощью почти 200 БПЛА за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью почти 200 БПЛА за сутки
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украина атаковала населенные пункты Белгородской области с помощью почти 200 беспилотных летательных аппаратов и выпустила два боеприпаса за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперштабе региона.

По его информации, по городу Грайворон, населенным пунктам Безымено, Замостье, Головчино, Мощеное, Новостроевка-Первая, Сподарюшино и Пороз совершены атаки 35 БПЛА, из которых 13 были сбиты. По селу Рождественка Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили один боеприпас в ходе одного обстрела.

В селе Головчино в результате атаки дрона не смогли спасти мужчину. Кроме того, повреждения получили четыре квартиры в трех многоквартирных домах, шесть частных домов.

По Белгороду было выпущено четыре беспилотника. В результате этого повреждение получил частный дом и оборудование инфраструктурного объекта, по Борисовскому округу ВСУ выпустили пять дронов, повреждены частный дом, инфраструктурный и социальный объекты. Белгородский округ атаковали с помощью 50 БПЛА, повреждения получили 11 частных домов, два многоквартирных дома, три социальных объекта, сельхозпредприятие и еще одно предприятие. Валуйский, Ивнянский и Волоконовский округа были атакованы с помощью 17 БПЛА, разрушений нет.

По населенным пунктам Краснояружского округа украинские войска выпустили 40 беспилотников и один боеприпас, в результате падения обломков от сбитого дрона повреждение получил соцобъект. Шебекинский округ Вооруженные силы Украины атаковали с помощью 48 беспилотников, повреждены инфраструктурный объект и надворная постройка.

Ранее жительница Белгородской области предложила Гладкову купить ее дом в зоне обстрелов.

 
