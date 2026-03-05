Размер шрифта
В Иране нанесли удар по группам, пытавшимся проникнуть в Республику

IRIB: Иран нанес удар по террористам, намеревавшимся проникнуть в страну
Иранские войска нанесли превентивный удар по группам, намеревавшимся проникнуть в страну через западную границу. Об этом заявило министерство разведки исламской республики, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

«Террористические сепаратистские группировки планировали при поддержке американско-сионистского врага и используя военное положение проникнуть через западные границы страны и совершить террористические акты в городских и приграничных районах», — сказали в ведомстве.

5 марта сообщалось, что иранские военные нанесли удары по топливным резервуарам авиационной базы «Рамат Давид» в Израиле.

До этого Иран пригрозил Израилю нанести удар по ядерному реактору в израильском городе Димона при попытке смены режима в стране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
