Армия

Движение судов через Ормузский пролив практически остановилось

«Би-би-си»: движение танкеров в Ормузском проливе сократилось на 90%
lavizzara/Shutterstock/FOTODOM

Трафик в Ормузском проливе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке сократился на 90% по сравнению с прошедшей неделей. Об этом пишет «Би-би-си».

Движение судов через Ормузский пролив продолжает сокращаться, поскольку многие нефтяные танкеры не хотят подвергнуться нападению Ирана во время прохождения этого водного пути.

Отмечается, что резкое снижение происходит на фоне того, что крупные морские страховые компании сократили или отменили страхование от военных рисков для судов, работающих в Персидском заливе.

Накануне заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее в США заявили о готовности обеспечить безопасность танкеров в Ормузском проливе.

 
