В Сочи слышна четвертая волна взрывов

В Сочи произошла четвертая волна взрывов на фоне налета БПЛА, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Очевидцы слышали после 2:00 примерно 10 взрывов в районе Адлера, федеральной территории «Сириус» и в Лазаревском районе Сочи. Над Черным морем по дронам-камикадзе работают российские средства ПВО (противовоздушной обороны). Вспышки от взрывов можно увидеть из разных частей Сочи.

По словам горожан, в одном районе на дереве нашли обломки беспилотника.

Накануне в небе над Адлером, Лазаревским районом Сочи, федеральной территорией «Сириус» и Анапой тоже прогремели около 10 взрывов. Местные жители рассказали, что слышали не менее двух серий взрывов: первую — около 19:30, а вторую — примерно через два часа. Трижды включалась предупреждающая о воздушном нападении сирена. Кроме того, были видны яркие вспышки.

В ночь на 5 марта Сочи опять атаковали беспилотники. Мэр города Андрей Прошунин призвал жителей и гостей Сочи не терять бдительность и оставаться в безопасности в глухих помещениях без окон и подвалах. Он также порекомендовал им отказаться от поездок на автомобилях, особенно у береговой полосы. На этом фоне в сочинском аэропорту с прошлого вечера из соображений безопасности ограничили полеты.

Ранее над российским регионом произошло более чем 60 взрывов.