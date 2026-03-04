Размер шрифта
Армия

За несколько часов над российскими регионами уничтожили более 30 дронов ВСУ

МО РФ: за четыре часа над регионами России сбили 34 БПЛА ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Над регионами России в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени ликвидировали 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Так, 21 беспилотник сбили над акваторией Черного моря и пять — над Азовским морем. Остальные цели уничтожили над регионами страны.

«3 БПЛА — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Краснодарского края и один БПЛА — над территорией Республики Чечня», — сказали в российском оборонном ведомстве.

4 марта в поселке Суземка Брянской области дроны Вооруженных сил Украины атаковали электропоезд. Как рассказал губернатор Александр Богомаз, в результате инцидента никто не пострадал. Была повреждена кабина машиниста, но движение поездов не было нарушено.

До этого ВСУ применили новый американский беспилотный летательный аппарат, известный как Hornet.

Этот БПЛА обладает возможностью поражать цели на дистанции до 145 километров и способен нести полезную нагрузку весом около пяти килограммов. Среди характерных конструктивных особенностей этого дрона можно выделить киль, руль поворота и толкающий винт, размещенные в задней части устройства. Дрон оснащен спутниковой навигацией и возможностью программирования автономного маршрута.

Ранее в Донецке беспилотник ВСУ атаковал корпус больницы.

 
