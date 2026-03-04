Появились кадры обломков ракеты, сбитой на территории Турции

В сети показали кадры с обломками, предположительно, иранской ракеты в Турции

В сети появились фотографии и видео обломков упавшей на территории Турции ракеты, которая, предположительно, была запущена из Ирана. Соответствующие кадры опубликовала турецкая газета Habertürk на своей странице в соцсети X.

«Министерство национальной обороны объявило, что боеприпас <...> упал в районе Дёртйол провинции Хатай», — говорится в подписи к публикации.

4 марта баллистическую ракету сбили в небе над Турцией. Предположительно, ракета была запущена из Ирана и направлялась в турецкое воздушное пространство.

В минобороны Турции уточнили, что ракету обнаружили и своевременно перехватили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье. Отмечается, что она успела пройти через воздушные пространства Ирака и Сирии.

Пострадавших и разрушений при падении обломков нет, уточнили в турецком оборонном ведомстве.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Турции пригрозили ответом после падения иранской ракеты.