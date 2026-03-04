Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Появились кадры обломков ракеты, сбитой на территории Турции

В сети показали кадры с обломками, предположительно, иранской ракеты в Турции

В сети появились фотографии и видео обломков упавшей на территории Турции ракеты, которая, предположительно, была запущена из Ирана. Соответствующие кадры опубликовала турецкая газета Habertürk на своей странице в соцсети X.

«Министерство национальной обороны объявило, что боеприпас <...> упал в районе Дёртйол провинции Хатай», — говорится в подписи к публикации.

4 марта баллистическую ракету сбили в небе над Турцией. Предположительно, ракета была запущена из Ирана и направлялась в турецкое воздушное пространство.

В минобороны Турции уточнили, что ракету обнаружили и своевременно перехватили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье. Отмечается, что она успела пройти через воздушные пространства Ирака и Сирии.

Пострадавших и разрушений при падении обломков нет, уточнили в турецком оборонном ведомстве.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Турции пригрозили ответом после падения иранской ракеты.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!