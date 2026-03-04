В Иране назвали число уничтоженных танкеров в Ормузском проливе

Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил, что в Ормузском проливе были уничтожены более 10 нефтяных танкеров. Его слова передает агентство Fars.

Акбарзаде напомнил, что ВМС КСИР неоднократно предупреждали о закрытии прохода через Ормузский пролив.

«Более десяти нефтяных танкеров, не принявших эти предупреждения, были поражены различными снарядами и сгорели заживо», — рассказал он.

2 марта Корпус стражей исламской революции в Иране пригрозил бить по любому танкеру, который попытается проплыть Ормузский пролив. В тот день только два нефтяных танкера смогли пересечь пролив, сообщала телекомпания CNN со ссылкой на данные площадки S&P Global Commodities at Sea. Накануне это удалось пяти танкерам.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч военных США участвуют в операции против Ирана.