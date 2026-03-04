Стало известно о танкерах, проплывших у берегов Ирана

Лишь два танкера пересекли Ормузский пролив близ Ирана 2 марта. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные площадки S&P Global Commodities at Sea.

Отмечается, что 1 марта через пролив прошли пять танкеров с нефтью и химикатами, 2 марта это смогли сделать лишь два судна.

2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозил уничтожить любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч военных США участвуют в операции против Ирана.