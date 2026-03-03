ВС РФ ударили по украинским аэродромам, с которых запускались дроны

Минобороны: ВС РФ поразили аэродромы ВСУ, с которых запускались беспилотники

Вооруженные силы РФ нанесли удары по аэродромам на Украине, с которых военнослужащие страны запускали ударные дроны дальнего действия. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение аэродромам ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), с которых осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, ударам также подверглись места временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 142-х районах.

В операциях принимали участие расчеты дронов и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ. Содействие им оказывались ракетные войска и артиллерийские расчеты.

1 марта военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой запечатлен удар ВС РФ по реактивной системе залпового огня «Вампир», произведенной в Чехии. Бойцы ВСУ использовали данный комплекс для обстрелов приграничных территорий.

Ранее эксперт заявил, что российские войска поразили секретную технику ВСУ под Одессой.