Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

ВС РФ ударили по украинским аэродромам, с которых запускались дроны

Минобороны: ВС РФ поразили аэродромы ВСУ, с которых запускались беспилотники
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли удары по аэродромам на Украине, с которых военнослужащие страны запускали ударные дроны дальнего действия. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение аэродромам ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), с которых осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, ударам также подверглись места временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 142-х районах.

В операциях принимали участие расчеты дронов и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ. Содействие им оказывались ракетные войска и артиллерийские расчеты.

1 марта военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой запечатлен удар ВС РФ по реактивной системе залпового огня «Вампир», произведенной в Чехии. Бойцы ВСУ использовали данный комплекс для обстрелов приграничных территорий.

Ранее эксперт заявил, что российские войска поразили секретную технику ВСУ под Одессой.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!