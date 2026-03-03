Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

СМИ: наземная операция США в Иране обернется для Трампа катастрофой

Advance: наземная операция США в Иране станет катастрофой
Jonathan Ernst/Reuters

После заявлений президента США Дональда Трампа о возможности отправки сухопутных войск в Иран складывается впечатление, что Вашингтон рассматривает все варианты развития конфликта, пишет хорватская газета Advance.

«Президент США Дональд Трамп сегодня на пресс-конференции заявил, что не исключает возможности отправки сухопутных войск в Иран. Это будет не только эскалацией, но и полной сменой парадигмы, а для Америки, весьма вероятно, крупной военной катастрофой», — говорится в сообщении.

По мнению журналистов, подобный сценарий может обернуться для США катастрофой, сопоставимой или даже более серьезной, чем война во Вьетнаме. Кроме того, как считает автор, географические и демографические особенности Ирана дополнительно осложняют возможную операцию.

До этого научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил, что республиканцы рискуют проиграть демократам на предстоящих выборах в Конгресс, если операция в Иране продлится на полтора месяца. В случае, если американский лидер примет решение о начале наземной операции в Исламской Республике, это неизбежно затянет конфликт, считает эксперт.

3 марта Трамп заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он допустил возможность отправки сухопутных войск и обозначил цели — уничтожение ракетной инфраструктуры и недопущение создания ядерного оружия. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде заметили, что Трамп потерял уверенность в ситуации вокруг Ирана.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!