СМИ: наземная операция США в Иране обернется для Трампа катастрофой

После заявлений президента США Дональда Трампа о возможности отправки сухопутных войск в Иран складывается впечатление, что Вашингтон рассматривает все варианты развития конфликта, пишет хорватская газета Advance.

«Президент США Дональд Трамп сегодня на пресс-конференции заявил, что не исключает возможности отправки сухопутных войск в Иран. Это будет не только эскалацией, но и полной сменой парадигмы, а для Америки, весьма вероятно, крупной военной катастрофой», — говорится в сообщении.

По мнению журналистов, подобный сценарий может обернуться для США катастрофой, сопоставимой или даже более серьезной, чем война во Вьетнаме. Кроме того, как считает автор, географические и демографические особенности Ирана дополнительно осложняют возможную операцию.

До этого научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил, что республиканцы рискуют проиграть демократам на предстоящих выборах в Конгресс, если операция в Иране продлится на полтора месяца. В случае, если американский лидер примет решение о начале наземной операции в Исламской Республике, это неизбежно затянет конфликт, считает эксперт.

3 марта Трамп заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он допустил возможность отправки сухопутных войск и обозначил цели — уничтожение ракетной инфраструктуры и недопущение создания ядерного оружия. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде заметили, что Трамп потерял уверенность в ситуации вокруг Ирана.