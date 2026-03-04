Размер шрифта
За три часа над регионами России сбиты 38 украинских БПЛА

Средствами ПВО за три часа сбиты 38 украинских БПЛА над регионами России
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«3 марта текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 БПЛА — над территорией Ростовской области, 3 БПЛА — над территорией Республики Крым и 1 БПЛА — над территорией Волгоградской области», — рассказали в Минобороны.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью почти 200 беспилотников за сутки. Как отмечалось, по городу Грайворон, населенным пунктам Безымено, Замостье, Головчино, Мощеное, Новостроевка-Первая, Сподарюшино и Пороз совершены атаки 35 дронов, из которых 13 были сбиты. По селу Рождественка Вооруженные силы Украины выпустили один боеприпас в ходе одного обстрела.

3 марта ВСУ также нанесли удар по грузовику с продуктами в Брянской области. В результате атаки сгорел грузовой автомобиль, были повреждены два гражданских автомобиля и здание магазина.

Ранее жительница Белгородской области предложила Гладкову купить ее дом в зоне обстрелов.

 
