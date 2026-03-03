Размер шрифта
ВСУ нанесли удар по грузовику с продуктами в Брянской области

Богомаз: дроны ВСУ атаковали «Газель» с продуктами в брянском поселке Витемля
Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по автомобилю «Газель» в поселке Витемля в Погарском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.

По его словам, в машине находились продукты для жителей населенного пункта.

«В результате террористической атаки сгорел грузовой автомобиль, повреждены два гражданских автомобиля и здание магазина», — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что никто из людей не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных и экстренных служб.

2 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали частное домовладение в селе Великая Знаменка, расположенном в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, ранения получили два человека. Женщину 1961 года рождения доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, ее супруга 1960 года рождения спасти не удалось. Балицкий пообещал, что родным и близким мужчины окажут помощь.

Ранее в Курске мужчину не спасли после атаки БПЛА на автосервис.

 
