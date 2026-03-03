В Иране заявили, что США и Израиль в ближайшие дни будут вынуждены прекратить войну

МО Ирана: США и Израиль в ближайшие дни будут вынуждены прекратить войну

США и Израиль в ближайшие дни прекратят военную операцию против Ирана. Такое мнение выразил официальный представитель министерства обороны исламской республики генерал Реза Талайиник, передает агентство Fars в Telegram-канале.

«Тактические возможности и вооруженная мощь Исламской Республики Иран находится на таком уровне, что враг в ближайшие дни будет вынужден прекратить войну из-за того, что оказался в тупике», — заявил он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Иран пригрозил открыть «врата ада» для США и Израиля.