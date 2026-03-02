Размер шрифта
Армия

В Израиле заявили о продолжении операции против «Хезболлы»

ЦАХАЛ: Израиль продолжит операцию против «Хезболлы», пока не устранит угрозу
Ohad Zwigenberg/AP

Израиль планирует продолжать военные действия против шиитской организации «Хезболла» до тех пор, пока не ликвидирует угрозу, исходящую с ливанской территории. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир, чьи слова приводит армейская пресс-служба.

«Мы продолжим настаивать на разоружении «Хезболлах» — от этого требования мы не откажемся. Армия обороны Израиля не завершит эту кампанию, пока угроза со стороны Ливана не будет устранена», — заявил генерал-лейтенант во время встречи с командным составом на северном направлении.

Замир акцентировал внимание на том, что ключевым приоритетом для израильских вооруженных сил в данный момент являются совместные с США удары по Ирану, при этом ЦАХАЛ заблаговременно готовился к возможности одновременных операций на нескольких фронтах.

«Как только начались обстрелы, я отдал приказ действовать с максимальной силой, в том числе и против «Хезболлы», — подчеркнул он.

Генерал также сообщил, что правительству Ливана и его военному руководству «неоднократно направлялись предупреждения с требованием о разоружении «Хезболлы».

До этого представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани заявил, что еврейское государство в настоящий момент не ведет подготовку к наземному вторжению в Ливан на фоне сведений о возможном присоединении шиитского движения «Хезболла» к военным действиям в регионе.

Ранее правительство Ливана ввело запрет на военную деятельность «Хезболлы».

 
