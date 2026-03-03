Пожар в посольстве США в Эр-Рияде попал на видео

Появились кадры пожара в посольстве США в Эр-Рияде после иранского удара

В сети появились кадры предполагаемого пожара на территории посольства США в Эр-Рияде после иранского удара. Кадры распространили израильские телеканалы.

По данным RT, на видео в действительности последствия ДТП, а не удара по американскому диппредставительству.

Агентство Reuters до этого сообщило, что ранним утром 3 марта в районе посольства был слышен мощный хлопок, после чего над зданием заметили пламя.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в попытках его ликвидации и заявил о превентивной мере.