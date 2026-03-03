Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Харьковской области заметили истребители F-16 ВСУ

Лебедев: истребители F-16 ВСУ ударили планирующими бомбами в районе Волчанска
Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали истребители F-16 для запуска планирующих бомб в Харьковской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Истребители F-16 выполнили маневры запуска планирующих бомб в районе Волчанск/Липцы», — написал он.

По его словам, российским истребителям не удалось перехватить F-16, которые после маневра вернулись на юго-запад в сторону своей базы.

20 февраля военный аналитик Алексей Леонков заявил, что в результате ударов и операций Вооруженных сил РФ в авиапарке ВСУ осталось не более 10-12 истребителей F-16. Эксперт отметил, что такого количества самолетов достаточно для ударов по российским целям ракетами Storm Shadow и SCALP.

17 февраля издание Intelligence Online сообщало, что частью переданных Украине истребителей F-16 управляют американские и голландские пилоты. В публикации утверждается, что для защиты воздушного пространства над украинской столицей была сформирована эскадрилья из украинских, американских и голландских летчиков. Пилоты из США и Нидерландов ранее участвовали в боевых операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Сейчас американцы и голландцы заключили временные контракты, и поэтому они не имеют официальных званий и не входят в штат ВСУ.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Украина не получит обещанные Западом истребители.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!