В Харьковской области заметили истребители F-16 ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали истребители F-16 для запуска планирующих бомб в Харьковской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Истребители F-16 выполнили маневры запуска планирующих бомб в районе Волчанск/Липцы», — написал он.

По его словам, российским истребителям не удалось перехватить F-16, которые после маневра вернулись на юго-запад в сторону своей базы.

20 февраля военный аналитик Алексей Леонков заявил, что в результате ударов и операций Вооруженных сил РФ в авиапарке ВСУ осталось не более 10-12 истребителей F-16. Эксперт отметил, что такого количества самолетов достаточно для ударов по российским целям ракетами Storm Shadow и SCALP.

17 февраля издание Intelligence Online сообщало, что частью переданных Украине истребителей F-16 управляют американские и голландские пилоты. В публикации утверждается, что для защиты воздушного пространства над украинской столицей была сформирована эскадрилья из украинских, американских и голландских летчиков. Пилоты из США и Нидерландов ранее участвовали в боевых операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Сейчас американцы и голландцы заключили временные контракты, и поэтому они не имеют официальных званий и не входят в штат ВСУ.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Украина не получит обещанные Западом истребители.