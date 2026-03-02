Размер шрифта
Армия

«Исламский джихад» сообщил о гибели своего командира при ударе Израиля по Ливану

Командующий боевым крылом «Исламского джихада» погиб при ударах по Бейруту
Mohamed Azakir/Reuters

Боевое крыло палестинской группировки «Исламский джихад» — «Сарая аль-Кудс» сообщило о гибели своего командира Адхама аль-Усмана, известного по прозвищу Абу Хамза, в результате удара Израиля по южным окраинам Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исламский джихад» заявляет о гибели командира «Сарая аль-Кудс» в Ливане Адхама Аднана аль-Османа, который погиб в результате удара израильских сил по южному пригороду Бейрута», — говорится в сообщении.

В ночь на 2 марта израильские вооруженные силы нанесли удары по целям шиитского движения «Хезболла» по всему Ливану. Военные источники сообщили, что эти действия стали ответом на ракетные обстрелы, произведенные «Хезболлой» по северным регионам Израиля. В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла», атакуя мирное население Израиля, действует в интересах иранского режима и подрывает суверенитет Ливана. В ведомстве подчеркнули, что израильская армия находится в полной готовности к любым возможным сценариям и решительно ответит на любые угрозы безопасности еврейского государства.

Ранее в Израиле заявили о продолжении операции против «Хезболлы» в Ливане.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!