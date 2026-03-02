В районе аэропорта Багдада произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Как рассказали его источники, военная база, которая располагается рядом с аэропортом и используется силами международного альянса во главе с США, подверглась атаке.

2 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи и его китайский коллега Ван И провели переговоры, в ходе которых иранский министр заявил, что Тегеран без вражды относится к странам Персидского залива и намерен продолжать с ними добрососедские отношения.

Арагчи добавил: оборонительный ответ Ирана, который пришелся на американские военные базы в ряде государств Персидского залива, не следует считать нападением, «это законный ответ на источник агрессии».

До этого сенатор Алексей Пушков высказал мнение: судя по заявлениям иранских властей, Тегеран готов нанести США и Израилю «максимальный ущерб», поэтому конфликт будет идти до тех пор, пока кто-то не «дрогнет» или у одной из сторон «не закончатся ракеты».

Ранее аналитики на фоне конфликта на Ближнем Востоке спрогнозировали рост цен на нефть.