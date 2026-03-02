Журналист Леон Фишбейн рассказал газете «Известия», что иранская ракета попала в центральный район Тель-Авива, в результате чего оказались разрушены два дома.

По словам Фишбейна, взрывной волной были выбиты стекла окрестных зданий и пострадали несколько человек, а одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

По информации иранских СМИ, две ракеты упали прямо в Тель-Авиве.

Днем 2 марта иранское информагентство Tasnim сообщало о взрывах в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

