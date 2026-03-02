Трамп заявил о наличии плана в отношении Ирана

Трамп сообщил, что у него есть план в отношении Ирана

У американской администрации есть план в отношении Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Он сказал: «Существует план». Он указал на Венесуэлу в качестве образца», — уточнил ведущий телеканала.

2 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи и его китайский коллега Ван И провели переговоры, в ходе которых иранский министр заявил, что Тегеран без вражды относится к странам Персидского залива и намерен продолжать с ними добрососедские отношения.

Арагчи добавил: оборонительный ответ Ирана, который пришелся на американские военные базы в ряде государств Персидского залива, не следует считать нападением, «это законный ответ на источник агрессии».

До этого сенатор Алексей Пушков высказал мнение: судя по заявлениям иранских властей, Тегеран готов нанести США и Израилю «максимальный ущерб», поэтому конфликт будет идти до тех пор, пока кто-то не «дрогнет» или у одной из сторон «не закончатся ракеты».

Ранее Трамп объяснил, почему с ударами по Ирану нельзя было медлить.