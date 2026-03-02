Иран использовал новейшую сверхтяжелую ракету

Тегеран применил новейшую сверхтяжелую ракету, она была запущена в сторону одной из военных баз США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Nournews.

В публикации утверждается, что Исламская Республика в данный момент запускает ракеты различного типа по американским базам на Ближнем Востоке.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее США атаковали ядерный объект в Иране.