Иранский Красный полумесяц назвал число жертв атаки США и Израиля

В иранском Красном полумесяце заявили о 555 погибших в ходе ударов США и Израиля

Общество Красного Полумесяца Ирана сообщило о гибели не менее 555 человек в результате ударов, нанесенных США и Израилем по территории Ирана, начиная с субботы. Данные организации приводит телеканал Press TV.

В организации сообщили, что в провинции Хормозган на юге Ирана под удар попала школа, в результате чего погибли 165 учеников, и еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Красный Полумесяц также рассказал о привлечении более 100 тыс. человек для оказания оперативной помощи пострадавшим в затронутых районах.

По информации, предоставленной организацией, атаки США и Израиля затронули более 130 населенных пунктов на территории Ирана.

28 февраля США и Израиль приступили к совместной военной операции против Ирана. В своем обращении к гражданам американский президент объяснил нанесение американо-израильских ударов по территории Ирана «потерей терпения» из-за отказа Тегерана отказаться от планов развития ядерной программы.

Атакам подверглись различные города Исламской Республики, включая столицу. Одна из атак была направлена на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, который погиб в результате удара. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и американским авиационным базам, расположенным на Ближнем Востоке.

Ранее Fars узнало о гибели четверых родственников аятоллы Хаменеи.