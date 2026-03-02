В Минобороны РФ сообщили об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ

Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в ежедневной сводке пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере Max.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки четыре управляемые авиабомбы, три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, две ракеты «Нептун» и 679 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск.

ВСУ в ночь на 2 марта массировано атаковали Краснодарский край с помощью дронов — самый сильный удар пришелся по Новороссийску, в городе ввели режим ЧС. В результате атаки возник пожар на топливном терминале, повреждения получили 17 домов и три детских сада. Пятеро человек пострадали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные нанесли удары по энергетическим объектам Украины.