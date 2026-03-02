В Минобороны заявили о почти 700 сбитых дронах ВСУ за сутки

МО РФ: ПВО за сутки сбили четыре авиабомбы, три снаряда HIMARS и 679 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки четыре управляемые авиабомбы, три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, две ракеты «Нептун» и 679 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 679 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

За минувшую ночь над российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 172 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов сбили над Черным морем и Краснодарским краем — по 67 и 66 соответственно.

Еще 23 беспилотника уничтожены над Крымом. Восемь аппаратов сбили над Азовским морем. Четыре дрона были уничтожены над Белгородской областью, три — над Курской и еще один — над Астраханской.

Ранее украинские дроны атаковали гражданские объекты в Брянской области.