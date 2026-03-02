Пушилин заявил об ожесточенных боях в Красном Лимане

Ожесточенные городские бои между украинскими и российскими войскам ведутся в Красном Лимане. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в МАХ.
«В самом Красном Лимане — ожесточенные боестолкновения, городские бои непростые», — сказал он в видеообращении.
По его словам, несмотря на это, подразделения РФ стараются держать ситуацию под контролем.
Накануне Пушилин заявил, что российские войска продолжают продвигаться в Рай-Александровке, со стороны Кривой Луки, Резниковке, Никифоровке, а также в районе Миньковки.
До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что переход населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области под контроль Вооруженных сил России позволяет сформировать буферную зону на стыке с Донецкой народной республикой.
Ранее в Генштабе РФ рассказали о наступлении российских войск на Славянск.