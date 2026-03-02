Группа бойцов из 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) выдвинулась в сторону села Бачевск (Шосткинский район) в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России.

Отмечается, что батальон должен усилить находящиеся на Сумском направлении подразделения 5-го пограничного отряда Украины.

В конце февраля стало известно, что ВСУ несут большие потери в личном составе на Сумском направлении. Об этом рассказали в силовых структурах России со ссылкой на родственников бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которые делятся своими трагичными историями в социальных сетях. Матери мобилизованных солдат жалуются, что их детей отправляют на передовую без опыта ведения боя.

18 февраля сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Краснопольский район Сумской области 35-й отдельный стрелковый батальон, но тот не успел вступить в бой, поскольку российской авиацией был нанесен авиаудар по казармам батальона в Краснополье, в результате которого есть значительные потери среди личного состава.

Ранее в Днепропетровской области вооруженная группа напала на боевиков «Айдара».