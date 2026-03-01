Российские военные уничтожили более 80 украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 14:00 мск до 17:00 средства ПВО сбили 34 дрона над Черным морем, 24 — над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, семь — над Белгородской областью, пять — над Азовским морем, два — над Курской областью и один — над Брянской областью.

По данным оборонного ведомства, с 08:00 до 14:00 силы ПВО уничтожили и перехватили 43 беспилотника ВСУ над территорией России. Над Крымом сбили 17 БПЛА, над акваторией Азовского моря — восемь. По пять беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря и в Курской области. Четыре дрона сбили в Белгородской области, три — в Краснодарском крае и еще один — в Брянской области.

На фоне угрозы атаки дронов в аэропортах Сочи и Краснодара задержали 60 рейсов. В Сочи отложен вылет 16 самолетов и прилет такого же количества. Среди них рейсы в Москву, Саратов, Новосибирск и Шарм-эш-Шейх.

В Краснодаре задерживается отправка 20 лайнеров, в том числе в столицу, Екатеринбург, Тбилиси и Стамбул. Кроме того, отложен прилет девяти рейсов.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.