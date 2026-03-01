Над Россией сбили более 40 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО с 08:00 до 14:00 уничтожили 43 украинских БПЛА над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 14:00 (мск) 1 марта уничтожили и перехватили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«В период с 08:00 (мск) до 14:00 (мск) перехвачено и уничтожено 43 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало оборонное ведомство.

17 беспилотников были уничтожены над Крымом. Восемь БПЛА сбили над акваторией Азовского моря. По пять беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря и в Курской области. Четыре дрона сбили в Белгородской области, три — в Краснодарском крае, один — в Брянской области.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 220 беспилотников самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Кроме того, были сбиты девять управляемых авиабомб и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее российский беспилотник уничтожил вертолет с героем Украины.