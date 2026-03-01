Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Над Россией сбили более 40 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО с 08:00 до 14:00 уничтожили 43 украинских БПЛА над Россией
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 14:00 (мск) 1 марта уничтожили и перехватили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«В период с 08:00 (мск) до 14:00 (мск) перехвачено и уничтожено 43 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало оборонное ведомство.

17 беспилотников были уничтожены над Крымом. Восемь БПЛА сбили над акваторией Азовского моря. По пять беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря и в Курской области. Четыре дрона сбили в Белгородской области, три — в Краснодарском крае, один — в Брянской области.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 220 беспилотников самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Кроме того, были сбиты девять управляемых авиабомб и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее российский беспилотник уничтожил вертолет с героем Украины.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!