РИА: ВСУ теряют больше солдат в тылу, чем на передовой в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали терять больше солдат в тылу, чем на передовой в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Недавно в одном из радиоперехватов мы узнали, что потери украинских тыловиков начали превышать потери пехоты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, потери ВСУ в тылу растут за счет российских ударов по украинским автомобилям, доставляющим снаряды, оборудование и продовольствие на позиции. В таких машинах помимо водителей часто находятся солдаты-грузчики, уточнил он.

В конце февраля стало известно, что ВСУ несут большие потери в личном составе на Сумском направлении. Об этом рассказали в силовых структурах России со ссылкой на родственников бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которые делятся своими трагичными историями в социальных сетях. Матери мобилизованных солдат жалуются, что их детей отправляют на передовую без опыта ведения боя.

18 февраля сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Краснопольский район Сумской области 35-й отдельный стрелковый батальон, но тот не успел вступить в бой, поскольку российской авиацией был нанесен авиаудар по казармам батальона в Краснополье, в результате которого есть значительные потери среди личного состава.

