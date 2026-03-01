Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Сумской области потери украинских тыловиков превысили потери пехоты

РИА: ВСУ теряют больше солдат в тылу, чем на передовой в Сумской области
Vadim Ghirda/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали терять больше солдат в тылу, чем на передовой в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Недавно в одном из радиоперехватов мы узнали, что потери украинских тыловиков начали превышать потери пехоты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, потери ВСУ в тылу растут за счет российских ударов по украинским автомобилям, доставляющим снаряды, оборудование и продовольствие на позиции. В таких машинах помимо водителей часто находятся солдаты-грузчики, уточнил он.

В конце февраля стало известно, что ВСУ несут большие потери в личном составе на Сумском направлении. Об этом рассказали в силовых структурах России со ссылкой на родственников бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которые делятся своими трагичными историями в социальных сетях. Матери мобилизованных солдат жалуются, что их детей отправляют на передовую без опыта ведения боя.

18 февраля сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Краснопольский район Сумской области 35-й отдельный стрелковый батальон, но тот не успел вступить в бой, поскольку российской авиацией был нанесен авиаудар по казармам батальона в Краснополье, в результате которого есть значительные потери среди личного состава.

Ранее мэр Львова назвал причину «страшных» потерь ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!