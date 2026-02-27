Размер шрифта
Мэр Львова назвал причину «страшных» потерь ВСУ

Мэр Львова Садовой: до 80% потерь ВСУ происходят из-за некомпетентных командиров

Большая часть потерь ВСУ происходит из-за некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства Украины, заявил в интервью украинскому телеканалу «Апостроф» мэр Львова Андрей Садовой.

Градоначальник отметил, что, когда говорит об этом командирам, те отвечают, что 70-80% потерь ВСУ — результат неграмотных действий военачальников.

«Вы понимаете, это страшные вещи», — сказал Садовой.

Накануне Россия и Украина провели очередной обмен телами военнослужащих. Как сообщил помощник президента Владимир Мединский, Киеву передали тела 1000 украинских военных, взамен Москва получила останки 35 российских бойцов. В предыдущий раз, 29 января, Россия также передала 1000 тел и получила обратно 38.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что подобное соотношение свидетельствует о значительных потерях ВСУ. А член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя обмен в формате 31 на 1000 в октябре, связал дисбаланс с ситуацией на линии фронта. По его словам, украинские военные при отходе оставляют сослуживцев, получивших несовместимые с жизнью ранения.

