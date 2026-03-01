Размер шрифта
Армия

На видео сняли, как российский дрон спас мужчину от «бусификации»

В Херсонской области FPV-дрон ВС РФ спас мужчину от ТЦК и снял это на видео

Операторы БПЛА российской группировки войск «Днепр» помешали сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата) насильственно мобилизовать жителя Херсонской области. Кадры опубликовал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

На видео можно увидеть, как несколько сотрудников ТЦК схватили мужчину и пытались его силой затолкать в микроавтобус. Однако происходящее заметили операторы FPV-дрона и помешали «бусификации». Услышав подлетающий сзади беспилотник, сотрудники ТЦК отпустили мужчину и бросились в рассыпную. Этим моментом воспользовался мирный житель и скрылся от преследователей. В итоге дрон Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил микроавтобус украинских военкомов вместе с одним из них.

До этого в окрестностях Купянска в камеру российского FPV-дрона, который вылетел на разведку, попал украинский рыбак, разбивший лагерь на берегу водоема. Крупный автомобиль мужчины привлек внимание оператора БПЛА, и он снизился, чтобы изучить находку детальнее. Убедившись, что перед ним гражданское лицо, дрон полетел дальше.

Примечательно и поведение рыбака: увидев российский беспилотник, он не начал убегать и прятаться, а приветственно помахал в камеру рукой. По словам военкора Евгения Поддубного, опубликовавшего видео, это является доказательством того, что российские военные «не кошмарят» мирное население, как это делают украинские формирования в регионах России, в том числе в Белгороде.

Ранее российский командир попал под прицел «Бабы-яги» и чудом выжил.

 
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
