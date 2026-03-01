Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 1,3 тыс. военных на всех участках СВО

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех участках специальной военной операции составили около 1,3 тыс. военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

В зоне группировки «Север» Украина потеряла более 200 солдат. В зоне группировки «Запад» ВСУ лишились до 190 военных. В результате действий группировок «Южной» и «Центр» потери составили более 220 и до 330 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли до 330 солдат в зоне группировки «Восток» и до 40 в зоне «Днепра».

В конце февраля стало известно, что ВСУ несут большие потери в личном составе на Сумском направлении. Об этом рассказали силовые структуры России со ссылкой на родственников десантников, которые делятся своими трагичными историями в социальных сетях.

18 февраля сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Краснопольский район Сумской области 35-й отдельный стрелковый батальон, но тот не успел вступить в бой, поскольку российской авиацией был нанесен авиаудар по казармам батальона в Краснополье, в результате которого есть значительные потери среди личного состава.

