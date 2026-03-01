Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех участках специальной военной операции составили около 1,3 тыс. военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.
В зоне группировки «Север» Украина потеряла более 200 солдат. В зоне группировки «Запад» ВСУ лишились до 190 военных. В результате действий группировок «Южной» и «Центр» потери составили более 220 и до 330 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли до 330 солдат в зоне группировки «Восток» и до 40 в зоне «Днепра».
В конце февраля стало известно, что ВСУ несут большие потери в личном составе на Сумском направлении. Об этом рассказали силовые структуры России со ссылкой на родственников десантников, которые делятся своими трагичными историями в социальных сетях.
18 февраля сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Краснопольский район Сумской области 35-й отдельный стрелковый батальон, но тот не успел вступить в бой, поскольку российской авиацией был нанесен авиаудар по казармам батальона в Краснополье, в результате которого есть значительные потери среди личного состава.
