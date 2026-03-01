Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Иране при ударах США погиб глава разведывательной организации полиции

Tasnim: глава разведывательной организации полиции Ирана погиб при ударах США
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Глава разведывательной организации иранской полиции генерал-лейтенант Голям Реза Резаян погиб в результате ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Подробности не приводятся.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель своего командующего Мохаммада Пакпура в результате ударов США и Израиля. Согласно заявлению КСИР, Пакпур погиб 28 февраля.

Также Иран официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции США и Израиля. Объявлены 40 дней общенационального траура и семь выходных. КСИР заявил о начале «самой мощной наступательной операции» в истории страны и пообещал «жесткий, решительный и заставляющий пожалеть» ответ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее стало известно о состоянии иранского президента после ударов Израиля и США.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!