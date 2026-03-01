В Иране при ударах США погиб глава разведывательной организации полиции

Глава разведывательной организации иранской полиции генерал-лейтенант Голям Реза Резаян погиб в результате ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Подробности не приводятся.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель своего командующего Мохаммада Пакпура в результате ударов США и Израиля. Согласно заявлению КСИР, Пакпур погиб 28 февраля.

Также Иран официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции США и Израиля. Объявлены 40 дней общенационального траура и семь выходных. КСИР заявил о начале «самой мощной наступательной операции» в истории страны и пообещал «жесткий, решительный и заставляющий пожалеть» ответ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее стало известно о состоянии иранского президента после ударов Израиля и США.