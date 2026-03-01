В Израиле подтвердили первую гибель человека из-за ракетного удара Ирана

Один человек погиб во время ракетного удара Ирана по Израилю. Об этом сообщила сообщила гостелерадиокомпания Kan.

«Женщина, получившая критические ранения в результате прямого попадания в Тель-Авиве, скончалась», — говорится в публикации.

По данным журналистов, число пострадавших при обстреле достигло 22 человек. Всех оперативно эвакуировали с мест происшествий. Как сообщили сотрудники службы скорой помощи «Маген Давид адом» (MDA), один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще у троих — ранения средней степени тяжести, остальные отделались легкими травмами.

1 марта иранское государственное телевидение IRIB сообщило о начале ответной ракетной атаки республики на Израиль. Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракет со стороны Ирана по территории страны. По данным военных, системы ПВО работают над устранением угрозы.

Эта атака стала «местью» Ирана за удары США и Израиля по городам страны, в том числе столице, 28 февраля. Американский лидер Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов США и Израиля пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, он не выжил.

Ранее власти Украины поглумились над гибелью верховного лидера Ирана.