Иран нанес удары по американским базам в Персидском заливе

ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке

Военно-воздушные силы (ВВС) Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Об этом сообщается в заявлении армии исламской республики, его приводит гостелерадиокомпания Ирана, передает РИА Новости.

«Несколько минут назад скоростные самолеты ВВС армии в ходе нескольких этапов операции успешно разбомбили американские базы в странах Персидского залива и Иракском Курдистане», — отмечается в заявлении.

Тем временем иранское агентство Fars сообщило, что военная база США «Харир» на территории Ирака дважды подверглась обстрелам за несколько часов.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что иранские войска не собираются наносить удары по странам региона, целью являются американские военные базы, которые Тегеран считает территорией США.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке.

Ранее КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и базам США.