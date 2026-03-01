Размер шрифта
Одна из американских военных баз дважды подверглась обстрелам за несколько часов

Fars: военная база США в Ираке дважды подверглась обстрелам за несколько часов
David Goldman/AP

Военная база США «Харир» на территории Ирака дважды подверглась обстрелам за несколько часов. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

«Во второй раз за последние несколько часов американская база рядом с аэропортом Эрбиля подверглась обстрелу», — говорится в публикации.

При этом агентство не уточнило, кто нанес по ней удары.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что иранские войска не собираются наносить удары по странам региона, целью являются американские военные базы, которые Тегеран считает территорией США.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в Иране рассказали, кто временно возглавит страну.

 
