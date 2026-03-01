Размер шрифта
Воздушное пространство Ирака оставят закрытым еще на сутки

ТАСС: воздушное пространство Ирака останется закрытым до 2 марта
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

В Ираке продлили запрет на полеты авиации в воздушном пространстве до понедельника, 2 марта. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в диспетчерской службе района полетной информации «Багдад».

«Воздушное пространство закрыто, ориентировочно до 09:00 всемирного времени 2 марта (12:00 мск)», - сказали журналистам.

Ранее планировалось, что полеты над страной могут быть возобновлены в воскресенье, 1 марта в 12:00 мск.

До этого иранское агентство Fars писало, что военная база США «Харир» на территории Ирака дважды подверглась обстрелам за несколько часов. При этом агентство не уточнило, кто нанес по ней удары.

1 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что иранские войска не собираются наносить удары по странам региона, целью являются американские военные базы, которые Тегеран считает территорией США.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране рассказали, кто временно возглавит страну.

 
