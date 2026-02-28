Размер шрифта
Армия

В Минобороны сообщили о перехвате 16 беспилотников ВСУ в двух регионах России

Минобороны: над Белгородской и Курской областями за утро сбили 16 беспилотников
Станислав Красильников/РИА Новости

За утро 28 февраля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в период с 8:00 до 14:00 мск были сбиты 13 БПЛА над территорией Белгородской области и три беспилотника — над Курской областью.

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 97 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве уточнили, что 40 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, 22 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью. Еще 10 беспилотников перехватили над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем. По два БПЛА уничтожили над Курской и Калужской областями, еще один — над Тульской областью.

На нефтеперерабатывающем заводе в Каневском районе Краснодарского края произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее обломки беспилотника ВСУ упали в частном секторе Краснодара.

 
