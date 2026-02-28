Три американских военных самолета вылетели из Израиля

Из Израиля вылетели три военно-транспортных самолета ВВС США

Три военно-транспортных самолета ВВС США вылетели из Израиля в сторону Аммана, а еще один направляется в Саудовскую Аравию. Об этом сообщают РИА Новости.

В составе группировки находится американский самолет-заправщик и стратегический транспортный борт.

Официальных заявлений от Пентагона по этому поводу не поступало.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац официально подтвердил нанесение превентивного удара по территории Ирана. Согласно сообщениям израильских средств массовой информации, целью масштабной операции стали все представители высшего руководства исламской республики.

В атаке принимают участие Вооруженные силы США. Президент Дональд Трамп заявил, что его «терпение иссякло» из-за категорического нежелания Тегерана свернуть свою ядерную программу.

Ранее СМИ сообщили об атаке на американский авианосец «Линкольн» в Аравийском море.