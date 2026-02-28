СМИ сообщили о взрывах в Иордании и ударах по базам США

В Иордании прогремели взрывы. Об этом сообщил портал Al-Wakeel News.
По данным корреспондентов, атаку на территорию страны осуществил Иран.
Телеканал CBS со ссылкой на источники добавил, что целями ударов стали в том числе американские базы в Иордании.
Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.
США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
Ранее были раскрыты детали подготовки США и Израиля к удару по Ирану.