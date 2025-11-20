Российские военные, зачищавшие Ровнополье в Запорожской области, уничтожили женщину-снайпера в звании майора. Об этом рассказал ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

Бойцы Вооруженных сил РФ бросили гранату в один из блиндажей. Когда штурмовики зашли внутрь, то увидели тело женщины-снайпера.

«При себе у нее были документы. Ее звание — майор ВСУ», — сказал Кимаковский.

По его словам, перед снайпером стояла задача прикрывать пункты управления беспилотниками. Украинские дроноводы сбежали, когда ВС РФ подошли к позиции снайпера.

Накануне ВСУ бросили тяжело раненых солдат на территории сельхозпредприятия в Ровнополье. Раненые бойцы ВСУ не оказали никакого сопротивления и сразу были взяты в плен.

17 ноября министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские военные, освободившие Малую Токмачку в Запорожской области, приблизили достижение победы и целей СВО. Кроме того, под контроль ВС РФ был взят населенный пункт Ровнополье в том же регионе. Как уточнили в Минобороны РФ, российские военные при освобождении села совершили рывок на 5 км в глубину украинской обороны.

Ранее российский генерал пожаловался на снайперш ВСУ, стреляющих ниже пояса.