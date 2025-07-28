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Российский генерал пожаловался на снайперш ВСУ, стреляющих ниже пояса

Генерал-майор Липовой рассказал о снайпершах ВСУ, стреляющих ниже пояса
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Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Генерал-майор Сергей Липовой рассказал корреспонденту aif.ru, что снайперши в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) отличаются особой жестокостью по отношению к российским военнослужащим.

«Они ведут себя крайне изощренно, цинично, жестоко по отношению к нашим бойцам. Если кто-то из наших военнослужащих попадает в прицел снайперши, то она сразу не убивает, а ранит его, причем, бьет все время ниже пояса с таким расчетом, чтобы к нему на помощь пришли его сослуживцы», — рассказал Липовой.

По его словам, затем снайперши начинают уничтожение всех, кто старается спасти своего сослуживца, и в основном попадают выстрелами «в область тела ниже пояса».

26 июля генерал-майор рассказывал, что большинство женщин-снайперш в ВСУ пришли из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Он отметил, что в странах Прибалтики развит лыжный спорт, а те спортсмены, которые уже не способны идти на соревнования, подписывают контракт и поступают на службу в ВСУ с целью получить большие деньги. Наемницы идут не только в снайперы, но и саперы.

Ранее СМИ узнали о наборе в ряды ВСУ самых опасных зэков.

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