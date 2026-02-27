Размер шрифта
Жителей Татарстана предупредили о ракетной опасности

МЧС России: в Татарстане объявили ракетную опасность
Shutterstock/Ireshetnikov54

Ракетную опасность объявили в Республике Татарстан. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Подробности в предупреждении не приводятся.

23 февраля украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Татарстан. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили дроны, при этом из-за падения их обломков на землю на территории промышленной зоны в Альметьевске произошел пожар. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. В пресс-службе администрации города подчеркнули, что никто из людей не пострадал.

В январе украинские военнослужащие попытались нанести удар по резервуарному парку нефтеперекачивающей станции, расположенному в Альметьевске. По данным пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, утром 1 января около 8:00 (совпадает с мск) был совершен массовый налет беспилотников на объект. В результате произошло возгорание, его оперативно потушили сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала, подчеркивалось в заявлении.

Ранее в Татарстане ввели запрет на публикацию неофициальных данных о БПЛА.

 
