В Брянской области здание фельдшерско-акушерского пункта было уничтожено при атаке БПЛА

Здание фельдшерско-акушерского пункта в Брянской области уничтожено при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате удара по фельдшерско-акушерскому пункту здание полностью уничтожено», — написал он, отметив, что никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы.

Богомаз также сообщил, что БПЛА атаковали село Истопки Климовского района. В результате чего была тяжело ранена мирная жительница. Кроме того, произошло возгорание жилого дома.

Накануне дроны ВСУ атаковали энергообъекты в двух районах Брянской области. Он уточнил, что при атаке были повреждены трансформаторы и линии электропередачи в Климовском и Погарском районах.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области.