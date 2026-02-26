Родные пленных военнослужащих ВСУ не хотят их возвращения на Украину

Readovka: Родственники пленных солдат ВСУ попросили не возвращать их на Украину

Родственники пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят их не возвращаться домой, поскольку в российском плену для них безопаснее, чем на родине. Об этом сообщает Readovka в Telegram-канале.

Отмечается, что видеообращения появилось преддверии возможных обменов пленными между Россией и Украиной. Близкие украинских бойцов опасаются, что их могут снова отправить фронт.

«Я не хочу, чтобы ты шел на обмен, потому что даже до дома не доедешь! <…> Ты сиди, будешь живее! Сиди лучше, сынок (в плену — прим. ред.)», — обратилась к украинскому военнослужащему одна из авторов видео.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в российском плену находятся около 7 тыс. украинских военнослужащих, а в украинском плену — 4 тыс. россиян. По его словам, существует вероятность, при которой военнопленные будут обменены по схеме «всех на всех».

В январе уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в 2025 году в результате обмена пленными между РФ и Украиной 1851 российский военнослужащий был возвращен на территорию России из украинского плена

Ранее в России заявили, что Киев хочет обменять гражданских на задержанных за терроризм.