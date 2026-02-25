Москалькова рассказала о планах Украины по обмену пленными

Украина хочет обменять удерживаемых мирных жителей Курской области на украинских граждан, задержанных за пособничество терроризму и неонацистам. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

В отношении людей, которых просит вернуть Киев, были возбуждены уголовные дела, или проводились оперативно-розыскные действия, или другие процессуальные меры. Многие из них находились под стражей или продолжают там находиться, рассказала Москалькова.

Она выразила несогласие с украинской стороной, которая считает, что указанные лица являются равнозначной категорией жителей Курской области.

Москалькова подчеркнула, что нельзя поставить на одну ступень тех людей, которые работали против России, и других, которые ничего плохого не сделали Украине, а были вынуждены вместе с отходом украинских войск покинуть российскую территорию.

Омбудсмен добавила, что на Украине в настоящее время остаются удерживаемыми еще 10 жителей Курской области.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в российском плену находятся около 7 тыс. украинских военнослужащих, а в украинском плену — 4 тыс. россиян. По его словам, существует вероятность, при которой военнопленные будут обменены по схеме «всех на всех».

В январе Москалькова сообщала, что в 2025 году в результате обмена пленными между РФ и Украиной 1851 российский военнослужащий был возвращен на территорию России из украинского плена.

Ранее освобожденная жительница Курской области заплакала, вспоминая об украинском плене.