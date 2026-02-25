Марочко: установив контроль над Графским, ВС РФ оттеснили ВСУ от границы на 12 км

Бойцы ВС РФ, установив контроль над Графским Харьковской области, отодвинули солдат противника на более чем 12 км от границы РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие достигли существенных успехов, освободив населенный пункт Графское, тем самым отодвинув линию боевого соприкосновения от границы на расстояние более 12 км», — сказал он.

О взятии Графского российскими войсками в Минобороны России сообщили 25 февраля.

По данным ведомства, за прошедшие сутки бойцы этой группировки нанесли поражение формированиям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе семи населенных пунктов в Харьковской области. В Сумской области ударам подверглись личный состав и техника трех бригад украинских войск.

С 16 по 22 февраля под контроль российских войск перешли два населенных пункта в Сумской области, два — в Донецкой народной республике (ДНР), и один, расположенный в Запорожской области.

Ранее в ДНР российский боец в одиночку взял в плен восьмерых солдат ВСУ.