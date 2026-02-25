Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В МО РФ объяснили важность взятия под контроль Графского в Харьковской области

МО: взятие Графского дало ВС РФ возможность наступления вдоль Северского Донца
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Взятие под контроль населенного пункта Графское в Харьковской области дало российским подразделениям возможность продолжить наступление на юг. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.

«Установление контроля над населенным пунктом Графское <...> открывает возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец», — заявили в ведомстве.

25 февраля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль Графское в Харьковской области. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Север».

По данным ведомства, за прошедшие сутки бойцы этой группировки нанесли поражение формированиям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе семи населенных пунктов в Харьковской области. В Сумской области ударам подверглись личный состав и техника трех бригад украинских войск.

В результате ВСУ потеряли более 220 солдат, одну станцию радиолокационной борьбы, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и одну пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS. Кроме того, был уничтожен склад с материальными средствами.

Ранее российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!