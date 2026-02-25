Взятие под контроль населенного пункта Графское в Харьковской области дало российским подразделениям возможность продолжить наступление на юг. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.

«Установление контроля над населенным пунктом Графское <...> открывает возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец», — заявили в ведомстве.

25 февраля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль Графское в Харьковской области. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Север».

По данным ведомства, за прошедшие сутки бойцы этой группировки нанесли поражение формированиям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе семи населенных пунктов в Харьковской области. В Сумской области ударам подверглись личный состав и техника трех бригад украинских войск.

В результате ВСУ потеряли более 220 солдат, одну станцию радиолокационной борьбы, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и одну пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS. Кроме того, был уничтожен склад с материальными средствами.

Ранее российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области.