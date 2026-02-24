Размер шрифта
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Иране

Fars: четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Иране
Shutterstock

Четыре человека погибли при крушении учебного вертолета армии Ирана в провинции Исфахан. Об этом сообщает агентство Fars.

До этого сообщалось, что авиакатастрофа произошла в районе садоводческого комплекса города.

В результате падения вертолета погибли пилот, помощник пилота и два гражданских. В настоящий момент сотрудники службы спасения тушат пожар на месте крушения.

Несколько дней назад в Иране разбился самолет, принадлежащий вооруженным силам страны. Самолет ВВС потерпел крушение во время ночного тренировочного полета в провинции Хамадан. Один из пилотов погиб, другой остался жив.

Тем временем президент США Дональд Трамп в преддверии предстоящих переговоров между представителями США и Ирана призвал Тегеран пойти на соглашение, предупредив, что в противном случае стране грозит «плохой день».

Ранее Трамп дал Ирану срок для достижения сделки с США.
 
