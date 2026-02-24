Украинские власти усилили эвакуацию мирных граждан из Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, зона эвакуации с каждым днем увеличивается и приближается к Сумам.

22 февраля РИА Новости сообщали, что группа солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится в районе населенного пункта Садки в Сумской области, оказалась отрезана от снабжения.

Подразделения российских войск «Север» перерезали воздушную логистику ВСУ на данном участке фронта. Кроме того, стала невозможной доставка еды и необходимых вещей с помощью наземных робототехнических комплексов.

21 февраля в силовых структурах заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по казармам операторов дронов ВСУ в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области. В результате украинские формирования понесли потери. В том числе среди ликвидированных военных ВСУ были так называемые медийные боевики.

Ранее переброшенный под Сумы стрелковый батальон ВСУ понес потери, не вступив в бой.